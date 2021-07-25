Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi

Almanya forması ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden eski Fenerbahçeli Max Kruse, ilginç bir ana imza attı. Yıldız futbolcu, canlı yayında kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu. Kruse'nin Kürt kız arkadaşı Dilara Mardin ise evlilik teklifine "Evet yanıtını verdi.