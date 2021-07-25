Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Almanya forması ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden eski Fenerbahçeli Max Kruse, ilginç bir ana imza attı. Yıldız futbolcu, canlı yayında kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu. Kruse'nin Kürt kız arkadaşı Dilara Mardin ise evlilik teklifine "Evet yanıtını verdi.

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Suudi Arabistan maçından hemen sonra verdiği röportajda gündeme bomba gibi düştü.

KÜRTÇE EVLENME TEKLİFİ GELDİ

Kürt kız arkadaşı Dilara Mardin'e canlı yayında evlenme teklifinde bulunan Kruse'nin giydiği tişört dikkatlerden kaçmadı. Kruse'nin giydiği tişörtte, Kürtçe, "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazısı yer aldığı görüldü.

Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi

"GOL ATMAYI BEKLEDİM AMA ATAMADIM"

Kruse, teklifin devamında, "Gol atmayı bekledim ama atamadım. Atsaydım formamı çıkaracaktım. Dilara, eşim olur musun?" şeklinde konuştu.

Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi

"EVET" DEMİŞ

Görüntüler sosyal medyada çok konuşulurken Dilara Mardin'in de bu teklife "Evet" cevabı verdiği öğrenildi.

Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
Başarılı kaleci Altay Bayındır, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı
Başarılı kaleci Altay Bayındır, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı
Fenerbahçeli eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
Fenerbahçeli eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Yusuf Güney Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Can Bartu Metin Oktay Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 22:03:17. #1.15#

title