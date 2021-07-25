Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
Almanya forması ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden eski Fenerbahçeli Max Kruse, ilginç bir ana imza attı. Yıldız futbolcu, canlı yayında kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu. Kruse'nin Kürt kız arkadaşı Dilara Mardin ise evlilik teklifine "Evet yanıtını verdi.
Bir dönem Türkiye'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Suudi Arabistan maçından hemen sonra verdiği röportajda gündeme bomba gibi düştü.
KÜRTÇE EVLENME TEKLİFİ GELDİ
Kürt kız arkadaşı Dilara Mardin'e canlı yayında evlenme teklifinde bulunan Kruse'nin giydiği tişört dikkatlerden kaçmadı. Kruse'nin giydiği tişörtte, Kürtçe, "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazısı yer aldığı görüldü.
"GOL ATMAYI BEKLEDİM AMA ATAMADIM"
Kruse, teklifin devamında, "Gol atmayı bekledim ama atamadım. Atsaydım formamı çıkaracaktım. Dilara, eşim olur musun?" şeklinde konuştu.
"EVET" DEMİŞ
Görüntüler sosyal medyada çok konuşulurken Dilara Mardin'in de bu teklife "Evet" cevabı verdiği öğrenildi.