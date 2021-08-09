Eski F.Bahçeli Serkan Balcı'dan olay Caner yorumu: Dilini tutamıyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da uzun süre forma giyen eski sağ bek oyuncusu Serkan Balcı, kadro dışı bırakılan Caner ve Türk futbolunun gündemi hakkında dikkat çekici yorumlar yaptı. Balcı, "Caner çok iyi birisi ama dilini tutamıyor. Hem iyi birisi hem iyi futbolcu. Belki de yine dilini tutamadı, ne oldu bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin en iyi sol beki bence. Avrupa Şampiyonası'nda takımı çok beklentiye soktuk. Biraz ülkenin de suçu var" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da sağ bekin değişilmez ismi olan Serkan Balcı, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Balcı'nın Caner Erkin hakkındaki ifadeleri dikkat çekti. Milliyet'e konuşan Balcı, Caner hakkında, "Dilini tutamıyor" dedi.

İşte Balcı'nın açıklamaları:

"TRABZONSPOR'A İSTEYEREK GİTTİM"

Ben Trabzonspor'a isteyerek gittim. Kalmamı istiyorlardı ancak bir şeyler oldu söz verdik, anlaştım. 6 sene çok mutlu zamanlar yaşadım. Kariyerim boyuncu mutsuz olduğum zamanlar olmadı. Tercihlerimi hep ben yaptım. Belki Avrupa'ya gidebilirdim. Öyle bir şansım vardı. Ama o zaman Türk futbolculara ön yargılı bakıyorlardı. Selçuk İnan'a, Burak Yılmaz'a geldi teklif. Ama korktuğumuzdan mı yapamayacağımızdan mı tercih etmedik Avrupa'yı. Tek yanlış tercihim bu olabilir.

"QUARESMA, RONALDO'DAN DAHA YETENEKLİ"

4 defa Cristiano Ronaldo'ya karşı oynadım. Çok yetenekliydi. Bundan daha da yetenekli ama Quaresma ondan daha yetenekliydi belki de. Ama özel hayatına çok dikkat etti. Yemesi içmesi gibi. Adam kendini dünyanın en iyisi olacağım diye futbola adamış. Rüştü abiye sorabilirsiniz. Quaresma, Ronaldo'dan daha yetenekliydi ama vurdumduymazdı. Quaresma bence dünyanın en iyi futbolcusu olabilirdi. Ama çok çalışmak daha farklı bir şey.

"CANER DİLİNİ TUTAMIYOR"

Caner Erkin'i tanırım. Çok iyi birisi. Dilini tutamıyor sadece. Özünde hem iyi biri hem çok iyi futbolcu. Pereira bir sistem deniyor. O sisteme uymamış olabilir. Belki de yine dilini tutamadı ne yaşadığını bilmiyoruz tabii. Caner Türkiye'nin en iyi sol beki bence. Onun yerine Novak'ı deniyor. Trabzonspor'da iyiydi ama Fenerbahçe'de bu performansı sağlayamadı.

"BİR TEMİZLİK YAPILDI"

Ancak bir temizlik yapıldığını düşünüyorum. Kamuoyu hep onların üzerinden gitti. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Caner hep bu üçlünün üzerinden dönüldü. Baktığınız zaman az kalsın şampiyon olacaktı Fenerbahçe geçen sezon. Başarısızlık var diyemem. O dönem artık geçti şu an hocanın tercihleri önemli. Oynatır veya oynatmaz 20-25 futbolcu var orada. Önümüze bakmalı ve iyi performanslar göstermeye çalışmalıyız. Ancak Caner gittiyse onun yerine çok iyi bir oyuncu almak gerekiyor.

"ŞENOL GÜNEŞ İYİ HAZIRLAYAMADI"

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa takımlarının bizim oyuncularımıza bakış açıları değişti. Kendileri de bu performans düşüklüğünü beklemiyorlardı bence. Sadece futbolcuların suçu değil bütün ülkenin suçu. Çok büyük beklentiye soktular takımı. Bunu voleybol takımına da yaptılar. Çin'i yendik sonrasında fazla misyon yüklüyoruz sporcuların üstüne. Bu bize hem de hocamıza ders olur. Hoca iyi hazırlayamadı takımı bence. Onu çok iyi tanırım. Başarısızlığın nedenini bulamadık biz.

"PEREİRA BAŞARILI OLUR"

Ali Koç başkanımız ilk başta beklentiyi yükseltti kongredeki konuşmalarıyla. İsim yapmış bir teknik direktör beklentisi oldu. Onlarda iyi bir hoca istemişlerdir fakat gelen hoca en az 10-15 transfer isterdi bence burada bir çıkmaza girmiş olabilirler. Bakıldığı zaman Pereira geçen dönemlerde puan ortalaması çok yüksek seviyelerdeydi. Şampiyon olamadığı için problem yaşadı. Hırslı ve istediklerini yapabilecek bir hoca. Yıldız isimleri idare edebilirse başarılı olacağını düşünüyorum.

"MESUT BENİ TATMİN ETMEDİ"

Mesut Özil bile hazırlık maçlarında beni tatmin etmedi. Çünkü çok büyük bir oyuncu, çok büyük beklentiler var. 2 senedir ilk kez hazırlık kampı görüyor. Performans anlamında belki 3. 4. Haftadan sonra başka bir Mesut Özil izleyebiliriz diye düşünüyorum. En önemli şey taraftarların oraya gelip o oyuncuları motive etmesi. Zaten yeteneği konuşulacak bir oyuncu değil, ülke olarak izlemek istiyoruz Mesut'u."