Eski dostu hakkında yöneltilen soruya İsmail Kartal'dan manidar cevap: Boş kağıda imza attım

Fenerbahçe'de 6 aylık süre için teknik direktörlük koltuğuna geçen İsmail Kartal, Löw'ün göreve geleceğiyle ilgili soruya manidar cevap verdi. Kartal, "Ben hep boş kağıda imza attım. Davet edilirsem gelirim. O konular başkanımızın sorumluluğunda" dedi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 1-1 biten Antalyaspor karşılaşmasından sonra Löw'ün göreve geçeceğiyle ilgili soruya çarpıcı yanıt verdi. Kartal, "Ben boş kağıda imza attım" dedi.

İşte İsmail Kartal'ın Löw cevabı:

"BAŞKANIMIZIN SORUMLULUĞUNDA"

" Fenerbahçe'ye hep boş kağıda imza attım. Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Fenerbahçe ihtiyacı olunca her dönem her zaman göreve davet edilirsem elimden gelenin en iyisini yaparım.

"TAKVİYE LAZIM"

Görünen şu ki bu takıma takviye lazım. Bugün eksiklerimiz vardı, belki onlar dönünce fazlalık olacak. İlk 25-30 dakikalık bölümden memnun kaldım. Takımımız savunma anlamında iyiydi. Sevindirici olan yanı bu sadece. Ofansif anlamda iyi değildik."

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