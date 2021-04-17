Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir ile röportaj Filistinliler, Esirler Günü'nün 47. yılında, İsrail hapishanelerindeki tutukluların sorunlarına dikkati çekmek ve bu sıkıntıları dünya gündemine taşımak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir ile röportaj

Filistinliler, Esirler Günü'nün 47. yılında, İsrail hapishanelerindeki tutukluların sorunlarına dikkati çekmek ve bu sıkıntıları dünya gündemine taşımak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Resmi insan hakları raporlarına göre, İsrail Filistinlilere yönelik sistematik tutuklama politikasını sürdürürken, hapishanelerindeki yaklaşık 4 bin 500 tutuklunun haklarını da ihlale devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyinin 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmesinin üzerinden 47 yıl geçti.

Filistinliler, her yıl düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

FKÖ'ye bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, İsrail'in artarak devam eden ihlalleri ve Esirler Günü münasebetiyle düzenlenecek faaliyetlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Filistinli tutuklular, hak ihlallerinin sürekli arttığı İsrail hapishanelerinde zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor." diyen Ebu Bekir, İsrail'in baskıcı hapishane yönetimlerinin, tutuklular arasında kalıcı korku ve endişe hali yaratmak için koğuşlara saldırdığını ve tutuklulara kötü muamele ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra