Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı (2)

Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIKaraman'da, dolaba koymak istediği av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu dini nikahla birlikte yaşadığı Satı Laçin'in (26) ölümüne neden olduğu öne sürülen Tolga Nantu (20), 'taksirle öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Karaman'da, dolaba koymak istediği av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu dini nikahla birlikte yaşadığı Satı Laçin'in (26) ölümüne neden olduğu öne sürülen Tolga Nantu (20), 'taksirle öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı. Nantu, ifadesinde, eşini çok sevdiğini ve öldürme kastının olmadığını savunarak, "Tüfeğimi temizledikten sonra dolaba kaldıracaktım. Bu sırada eşim namlunun ucundan tutarak, 'Ver, dolaba ben koyayım' dedi. Bu sırada tüfek ateş aldı. Ben eşimi çok seviyordum. Kesinlikle öldürme gibi bir maksadım yoktu" dedi. ? 


Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı (2)
Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı (2)
Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

Kendisini vurduğunu söyleyen kadının, eşi tarafından kazayla yaralandığı ortaya çıktı
Kendisini vurduğunu söyleyen kadının, eşi tarafından kazayla yaralandığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Jennifer Lopez Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 15:56:23. #1.14#

title