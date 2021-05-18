Eşini korumak için kendini yaraladığını söyleyen Satı, kurtarılamadı (2)

TUTUKLANDIKaraman'da, dolaba koymak istediği av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu dini nikahla birlikte yaşadığı Satı Laçin'in (26) ölümüne neden olduğu öne sürülen Tolga Nantu (20), 'taksirle öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Karaman'da, dolaba koymak istediği av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu dini nikahla birlikte yaşadığı Satı Laçin'in (26) ölümüne neden olduğu öne sürülen Tolga Nantu (20), 'taksirle öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı. Nantu, ifadesinde, eşini çok sevdiğini ve öldürme kastının olmadığını savunarak, "Tüfeğimi temizledikten sonra dolaba kaldıracaktım. Bu sırada eşim namlunun ucundan tutarak, 'Ver, dolaba ben koyayım' dedi. Bu sırada tüfek ateş aldı. Ben eşimi çok seviyordum. Kesinlikle öldürme gibi bir maksadım yoktu" dedi. ?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen