- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
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- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı

04.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:04

- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ilçedeki beslenme noktalarına köpekler için kulübeler yerleştiren Esenyurt Belediyesi ekipleri, okul bahçelerindeki ağaçlara kuş yuvası koydu, ilçenin çeşitli noktalarına Hayvanları Koruma Kanunu ile...

- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı

İSTANBUL - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ilçedeki beslenme noktalarına köpekler için kulübeler yerleştiren Esenyurt Belediyesi ekipleri, okul bahçelerindeki ağaçlara kuş yuvası koydu, ilçenin çeşitli noktalarına Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili pankartlar astı.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bir dizi çalışma yürüttü. İlçedeki hayvan dostlarını unutmayan ekipler, okul bahçelerindeki ağaçlara kuşlar için renkli yuvalar astı. İlçenin belirli noktalarına 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili pankartlar asan ekipler, ilçedeki hayvanseverler ile birlikte köpeklerin beslenme noktalarını temizleyerek ihtiyaç olan yerlere kulübeler yerleştirdi.

5199 sayılı Kanun Esenyurt'un her noktasına asıldı

Her gün düzenli olarak sokak hayvanlarının mama, su ve bakım ihtiyaçlarını karşılayarak, korunmalarını sağlayan Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarına "Tüm sokak hayvanları, 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu güvencesi ve koruması altındadır. Yaşam alanlarına ve yaşama haklarına zarar verilmesi durumunda bu kanun gereği cezaya tabi tutulacaktır" yazılı pankartlar asarak, vatandaşları hayvan haklarıyla ilgili bilgilendirdi.

Beslenme alanlarına kulübeler yerleştirildi

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki hayvanseverler ile birlikte köpeklerin yaşam alanlarını temizleyerek dezenfekte etti. Köpek kulübesi olmayan noktalara kulübe yerleştiren ekipler, sokak hayvanlarının bakım ve aşılarını yaparak, mama ve su desteği de sağladı.

"Belediye olarak bütün canlılara hizmet etmeye çalışıyoruz"

Belediye olarak bütün canlılara hizmet etmeye çalıştıklarını söyleyen Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, "Bugün bazı hayvanseverlerimiz ile birlikte etkinlik yapmaya karar verdik. Belediye olarak yüzden fazla hayvan besleme noktamız var. Bugün hayvanlarımızın olduğu yerlerde geniş temizlik yaparak, ihtiyaç duyulan noktalara yeni kulübeler koyduk. Hayvanlarımızın muayenesi ve beslenmelerini yaptık. Bunun yanı sıra sokak hayvanlarıyla ilgili çok fazla bilgilendirme yapılamıyordu. Bu yüzden Esenyurt'un birçok noktasına bilgilendirme pankartları asarak, vatandaşlarımıza 5199 sayılı kanunu hatırlattık. Belediye olarak doğamızda bizlerle beraber yaşayan bütün canlılara hizmet etmeye çalışıyoruz. Birçok noktaya kuşlarımızın yuva yapabileceği kuş yuvaları da astık. Biz Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak şunu söylüyoruz hayat bütün canlıların nefesinde bir bütündür. Bu nedenle ortak yaşam alanlarımızı hep birlikte mutlu bir dünya haline getirmeye gayret ediyoruz" dedi.

- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı
- Esenyurt Belediyesi, hayvan dostlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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