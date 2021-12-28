Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı

Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı
AA / Yeter Erdine - Haberler | Ekonomi

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik marketlerinde bugünden itibaren 320 üründe yüzde 23-42 oranında indirime gidildi.

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik marketlerinde bugünden itibaren 320 üründe yüzde 23-42 oranında indirime gidildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, marketlerde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü'den bilgi aldı.

Esenlik marketlerinin Malatya ile özdeşleştiğini ve Malatya'nın öz malı olduğunu ifade eden Gürkan, bu marketlerin 40 şubeyle kentin her köşesinde insanlara hizmet sunduğunu belirtti.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Malatyalının güvenini kazanmış olan Esenlik şirketi ve mağazaları, bugün Malatya'daki özellikle gıda pazarıyla ilgili yüzde 55'e yakın piyasayı kontrol etmektedir. Esenliğin amacı, Malatya'da diğer marketlerle birlikte bakkallarda fiyat istikrarının temin edilmesidir. Esenlik bu görevini bihakkın en güzel şekliyle ifa etmektedir. Fiyatların aşırı yükselmemesi noktasında ve fiyat istikrarının temin edilmesi noktasında halkımızın ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerinin sunulması için önceden alınan tedbirler sayesinde Malatya'da hiçbir ürünün sıkıntısı çekilmeden hemşehrilerimize en güzel şekilde sunumu gerçekleştirildi. Bunun yanında 320 kalem ürünümüzde yaklaşık yüzde 23 ile yüzde 42 oranında indirimler gerçekleştirilecektir."

Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı

Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı

Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı

Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı

Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı

Son dakika haberi... Bakan Nebati: '(20 Aralık) Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar.

Son dakika haberi... Bakan Nebati: "(20 Aralık) Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar.

 Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık

Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık

 Aralıkta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira oldu

Aralıkta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira oldu

AA / Yeter Erdine - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title