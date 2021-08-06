Gümrük Muhafaza ekipleri Esendere'de 71 kilo 383 gram eroin ele geçirdi
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Gümrük Muhafaza ekipleri Esendere'de 71 kilo 383 gram eroin ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri Esendere'de 71 kilo 383 gram eroin ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'nin Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 140 paket içinde 71 kilo 383 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'nin Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 140 paket içinde 71 kilo 383 gram eroin ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısına yapılan risk analizi sonucu, şüpheli olarak değerlendirilen tır, uzaktan gözlem altına alındı. Araç pasaport işlemleri sonrası gümrük kontrol noktasına gelerek x-ray cihazına sevk edildi. X-ray taramasında, Tırın dorsesinde bulunan soğutucu motorunda şüpheli yoğunluk görüldü. Bunun üzerine tır, detaylı olarak aranması için arama hangarına alındı.

Hassas burunları şaşırtmak için yumurta kırıkları' ve 'pul biber' kullanıldı

Gümrük Muhafaza ekiplerince, hassas burunlu dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, şüpheli yoğunluğun olduğu bölmelerde dedektör köpeklerin koku duyularını yanıltması için konulduğu düşünülen 'yumurta kırıkları' ve 'pul biber' kalıntıları görüldü. Tırın söz konusu kısımları açıldığında gizli bölmelere saklanmış çok sayıda paket olduğu anlaşıldı. Paketlerden alınan numunenin kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde, paketlerdeki maddenin eroin olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu 140 paket içinde 71 kilo 383 gram eroin yakalandı.

Olaya ilişkin olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturmaya devam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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