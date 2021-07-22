Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı (2)
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Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan İblin köyüne saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan İblin köyüne saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Hayatını kaybedenler bölgedeki kabristana defnedildi.

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı (2)
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı (2)
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı (2)
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
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