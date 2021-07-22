Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı (2)
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan İblin köyüne saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan İblin köyüne saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Hayatını kaybedenler bölgedeki kabristana defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı