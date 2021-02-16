Erzurum Ticaret Borsası
16.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:49
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 51,22 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 51,22 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,50
|60,00
|51,22
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Kuru Fasulye
|12,75
|12,75
|12,75
|HTS
ESKS: Et Süt Kurumu Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
Haber Yorumları
500