Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Haberler

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Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.

ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 19 ilden 190 sporcunun katılımıyla 2 gün süren organizasyonda kayakçılar, son gün yarışlarında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis altında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Bünyamin Çelik

2- Muhammed Fuat Kazanç

3- Erke Eren Besler

Büyük kadınlar:

1- Melek Cemre Ergün

2- Beyza Çemlek

3- Edanur Ayça Soylu

18 yaş altı erkekler:

1- Demirkan Hasırcı

2- Mahmut Kazanç

3- Salih Yusuf Kartaltepe

18 yaş altı kızlar:

1- Ceren Reyhan Yıldırım

2- Eda Şamgül

3- Ada Göney

16 yaş altı erkekler:

1- Deniz Yazgan

2- Can Göydaş

3- Erim Tüfekçi

16 yaş altı kızlar:

1- Serra Nur Kartal

2- Aysel Damla Örs

3- Ada Hasırcı

14 yaş altı erkekler:

1- Rıfat Hamza Taş

2- Kemal Berk Alaftargil

3- Ali Efe Sertepe

14 yaş altı kızlar

1- Pera Deniz Özhun

2- Elif Çelik

3- Yaprak Nur Seylan

12 yaş altı erkekler

1- Eren Okumuş

2- Muhammed Emir Keskin

3- Ömer Faruk Karadoğan

12 yaş altı kızlar

1- Hayat Çelik

2- Feriha Defne Çelebi

3- Elis Kayışlı

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Kayak Merkezi, Türkiye, Erzurum, kar, Spor, Haberler

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