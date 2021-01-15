Erzincan'da kar yağışı, ulaşımı aksattı (2)

KARLA MÜCADELE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Erzincan ve çevresinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye çıktığı köy yollarında, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ise dronla havadan görüntülendi.Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 10 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle merkezde 15, Çayırlı'da 7, Otlukbeli'nde 5, İliç'te 15, Kemah'ta 60, Kemaliye'de 20, Refahiye 90, Tercan 40 ve Üzümlü ilçesinde 15 olmak üzere 267 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 14 greyder, 7 kepçe, 4 bıçaklı kamyon ve 10 ekip ile köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yollarının yeniden ulaşıma açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirenler ise ekiplere teşekkür ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı