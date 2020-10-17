Erzincan'da yaya olarak ilerleyen 27 sığınmacı yakalandı
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Erzincan'da yaya olarak ilerleyen 27 sığınmacı yakalandı

17.10.2020 00:39 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:09

Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 27 sığınmacı yakalandı.

Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 27 sığınmacı yakalandı.

Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesinde, aldıkları bir ihbar üzerine yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin gerçekleştirdikleri devriyede uygulama noktasını atlatmak için araçlardan indirilerek kara yolunda yaya olarak ilerleyen 17 Afganistan ve 10 Pakistan uyruklu 27 yabancı sığınmacıyı buldu.

Kimlik tespiti için Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen sığınmacıların işlemlerinin ardından, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Sığınmacıların yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Erzincan'da yaya olarak ilerleyen 27 sığınmacı yakalandı
Erzincan'da yaya olarak ilerleyen 27 sığınmacı yakalandı
Erzincan'da yaya olarak ilerleyen 27 sığınmacı yakalandı
Erzincan'da yaya olarak ilerleyen 27 sığınmacı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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