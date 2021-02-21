Erzincan'da hızı saatte 150 kilometreyi aşan "serbest atlayış" nefesleri kesti

Gözde kayak merkezlerinden biri olan ve birçok sportif faaliyete ev sahipliği yapan Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, ekstrem sporcuların yeni gözde mekanı oldu.

Gözde kayak merkezlerinden biri olan ve birçok sportif faaliyete ev sahipliği yapan Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, ekstrem sporcuların yeni gözde mekanı oldu.

Kayak merkezine ekstrem sporu yapmak için gelen base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, 2 bin 950 rakımlı birinci etap alanına çıktı.

Buradan tandem paraşütüyle havalanan 3 pilot, gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra, Cengiz Koçak kendini boşluğa bıraktı.

Hızı saatte yaklaşık 150 kilometreye ulaşan Cengiz Koçak, bir süre sonra paraşütünü açtı. Yaptığı serbest atlayışıyla nefesleri kesen Cengiz Koçak, kayak merkezine başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Ferdi Toy ve Cengiz Koçak, kayak merkezi pistinde "speed ride" olarak adlandırılan yamaç paraşütüyle kayak etkinliği de gerçekleştirdi.

Birbirinden ilginç uçuşlar yapan ikili, kayak merkezinin ekstrem sporları için elverişli bir alan olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün davetlisi olarak kente gelerek yamaç paraşütü, wingsuit ile atlayış yaptıklarını anlatan Cengiz Koçak, Türkiye'de ilk kez speed riding sporunu Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde icra ettiklerini söyledi.

Koçak, 2021 için bazı planlarının olduğunu ancak salgın nedeniyle gelecek yıla ertelediklerini aktardı.

Kentte yaptıkları etkinliklere destek veren kurumlara teşekkür eden Cengiz Koçak, "Burada davetli olmamız bizim için çok özel bir durum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ergan Dağı Kayak Merkezi ve JAK gurubu bize her noktada çok destek oluyorlar. Zaten arama kurtarmanın ya da jandarma ve UMKE'nin burada olması bizim için güven kaynağı." dedi.

Bugün ekstrem bir şey yaptıklarını belirten Cengiz Koçak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir kayak merkezinde bu yapılmamıştı, ilk defa oldu. Üç kişi uçtuk, normalde tandem uçulabiliyor. Ergan Dağı Kayak Merkezi pisti bunun için çok uygun. Daha sonra iniş alanının üstüne gelince ben kendimi boşluğa bıraktım. Saatte yaklaşık 150 kilometre hızla düşerken paraşütümü açtım ve buraya indim. Çok eğlendik. Umarım seneye burada çok daha büyük ve güzel etkinlikler yapacağız. Uluslararası bir marka olacak burası."

Profesyonel yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni Ferdi Toy ise Ergan Dağı'nın zirvesinden kalkış yaptıklarını ve yaklaşık 5 dakikalık uçuşla kayak merkezinin üzerine geldiklerini söyledi.

Ferdi Toy, burada Cengiz Koçak'ı serbest paraşütüyle sarkıttıklarını anlatarak, "O atlayışını yaptı. Onu bıraktıktan sonra uçuşumuzu tamamlayıp indik." yorumunu yaptı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin ekstrem sporlar için paha biçilmez bir yer olduğunun altını çizen Ferdi Toy, "Etrafta çok fazla engel yok. Yamaç paraşütü için alanın biraz açık olması gerekiyor. Takılabileceğimiz yerlerin olmaması lazım. Pistler, yukarısı çok geniş. Her yer çok büyük. Kalkışa çok uygun. O yüzden herkesi buraya uçmaya bekleriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya