ERZİNCAN BAHÇESİNE GİREN AYI VE YAVRULARINI GÖRÜNTÜLEDİ
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ERZİNCAN BAHÇESİNE GİREN AYI VE YAVRULARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Tunceli Karayolu'nda bir evin bahçesine giren ayı ve yavruları ev sahibi tarafından görüntülendi.

ERZİNCAN BAHÇESİNE GİREN AYI VE YAVRULARINI GÖRÜNTÜLEDİ
16.05.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:45

Tunceli Karayolu'nda bir evin bahçesine giren ayı ve yavruları ev sahibi tarafından görüntülendi. Sakin tavırlarıyla gezinen ayı ailesi daha sonra gecenin karanlığında kayboldu.

Erzincan-Tunceli Karayolu Pülümür ilçesi yakınlarında Altan Şahin'e ait evin bahçesinde ortaya çıkan bozayı ve yavruları ev sahibi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Gece saatlerinde birden ortaya çıkan ayı ailesi bahçe ve çevresinde gezindikten sonra ortadan kayboldu. Uzun yıllardır bölgede yaşayan Şahin, çevrede meyve ağacının çok olması nedeniyle ayıların sık sık ziyaret ettiklerini, zarar vermeden dolaştıklarını söyledi. Geçen gece evde otururken dışarıdan bir ses duyduğunu çıktığında yavrusunun birini kaybeden anne ayıyı gördüğünü ve görüntülemeyi başardığını söyledi. Kayıp yavrusunu ağaçlık alanda bulan anne ayının daha sonra dağlık araziye ilerlediğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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