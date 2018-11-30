Eruh Kaymakamı Dayanç, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, düzenlenen toplantıda muhtarlarla görüştü.

Dayanç, Eruh Öğretmenevinde düzenlene toplantıyla ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, devletin mahalle ve köylerdeki temsilcisi olan muhtarların ihtiyaçların tespitinde önemli rol oynadığını belirten Dayanç, bu kapsamda herhangi bir aksaklıkta ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi gerektiğini söyledi.

Dayanç, terörle mücadele konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Terörün etkenleriyle mücadele de sivil boyutta önemli. Bu sorun sadece jandarmanın, emniyetin sorunu değil, muhtarların, din adamlarının, öğretmenlerin, sağlıkçıların, çiftçilerin ve hepimizin sorunu. Hepimiz layıkıyla görevimizi yaparsak, eminim ki o sıkıntıların hiç birisi kalmayacak. Arkasında halk desteği olan muhtarlarımızdan da bu konuda daha fazla insiyatif bekliyoruz."