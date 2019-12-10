ERÜ ile RANEPA arasında iş birliği

10.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:54

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) iş birliği ön protokolü imzalandı.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Vladimir Bölge Başkanı ve RANEPA Vladimir Şube Direktörü Prof. Dr. Vyacheslav Yurievich Kartukhın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile davetliler katıldı.

Rektör Çalış, imza töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda Rusya ve Türkiye arasında yakın iş birliği olduğunu söyledi.

RANEPA'nın önemine değinen Çalış, "Bu iş birliklerini önemsiyoruz. Bu bağlamda 2 kez Rusya ziyareti yaptık. Orada 6-7 üniversiteyle iş birliği protokolü imzaladık. Bugünde burada RANEPA ile bu iş birliği anlaşmasının olması bizi çok sevindirdi." dedi.

Kartukhin de Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'e bağlı olan akademilerinde hukuk, ekonomi ve diğer devlet yönetimi dallarında uzmanlar ile mülkiye anlamda yöneticiler yetiştirdiklerini dile getirdi.

Son zamanlarda önemi artan Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı olarak ERÜ'ye geldiğini ifade eden Kartukhin, şöyle devam etti:

"Vlademir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki mükemmel ilişkiye paralel olarak buradayım. Sonraki görüşme 8 Ocak 2020'de İstanbul'da 2 devlet başkanı arasında olacak. O maksatla öncesinde ben de Erciyes Üniversitesi ile bu anlamda ikili ilişkiler, öğrenci ve öğretim üyesi değişiklikleri, bu konudaki görüşmeleri yapmak ve bu çalışmaları başlatmak için bir ön anlaşma imzası için geldim. Rusya ve Türkiye iki dev ülke ve aynı zamanda Putin ve Erdoğan'da iki dev lider. Aynı zamanda bu iki lider dünyanın doğusunun haklarını ve çıkarlarını da eş zamanlı korumaktadır."

Kartukhin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde ERÜ ve RANEPA'nın etkisinin büyük olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından iş birliği ön protokolü imzalandı.

Kaynak: AA