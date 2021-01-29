Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da
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Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da

29.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:37
Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da

Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'da forma giyen milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralandı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'da forma giyen milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralandı.

Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı formayı terletmesinin ardından 2019/20 sezonu transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'a transfer olan Milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, yeniden Süper Lig'e döndü. 23 yaşındaki stoper, Gaziantep Futbol Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralandı.

Gaziantep'e gelerek sağlık kontrollerinden geçen genç stoper, bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesini tribünden takip edecek.

Fransa kariyerinde AC Le Havre ile 35 maça çıkan milli oyuncu, kulüp tarafından gerçekleştirilen taraftar oylamasında da, ilk yarının en iyi savunma oyuncusu seçilmişti.


Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da
Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da
Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da
Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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