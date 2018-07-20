Ertelenen Borçların 31 Aralık Tarihine Kadar Uzatılması İstendi

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Mücbir sebebinin 31 Temmuz'da sona ereceğini, bu sürenin 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasını istediklerini söyledi.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, düzenlediği basın toplantısında 2016 yılından itibaren Kilis'e atılan roketler nedeniyle, SSK, Vergi,maliye başta olmak üzere esnafın ve sanayicinin borçlarının bu zamana kadar ertelendiğini, bu ertelemenin 31 Aralık tarihine kadar devam etmesini istediklerini belirtti.

Celkanlı, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade ederek, "5 Eylül tarihinde İstanbul'da açılacak fuara TÜYAP fuarına Kilis Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 40 metrekare bir alan kiraladık. Baraya yerel ürün üreten firmalarımızı götüreceğiz. Şuan itibariyle 8 kişi başvurdu.Hedefimiz 10 kişiyi bu fuara götürmektir. Dünya gıda fuarına Kilis olarak 5 Eylül'de katılacağız" dedi.

Sicili bozulan esnaf ve sanayiciler

Celkanlı, Mücbir sebep döneminde bir çok kişinin sicilinin bozulduğunu ifade ederek, "Bu sicillerin neden bozulduğunu, kimlerin sicillerinin bozulduğunu, bu zamana kadar biz bilmiyorduk. Şu zamana kadar da araştırmasını yapmamıştır. Yeni hükümetin kuruldu. Bundan sonra talep ve arzularımızı isteklerimizi talep edeceğiz. Sicili bozulan arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Ticaret ve Sanayi Odasına başvuru yapmalarını talep ettik. Başvurular halen devam ediyor. Mücbir sebep döneminde sicili bozulan üyelerimizin hangi sebepten ötürü sicillerinin bozulduğunu rapor haline getirip, bunların sicillerinin düzeltilmesi içinde bakanlığa yazımızı yazacağız. 2016 yılında Kilis'e atılan roketler, döneminde bir çok esnafımızın, tüccarımızın, çekini, kredisini ödemediği, kredi kartını ödemediğinden dolayı sicilleri bozulmuştur" ifadesini kullandı.

Mücbir sebep 31 Temmuz'da sona ediyor

Celkanlı, Mücbir sebep 31 Temmuz'da sona edeceğini ifade ederek, "Kilisli Muhasebeciler ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıyı Kilisli Muhasebecilerden biz talep ettik. Kendilerine Mücbir sebep tarihi bitiyor görüşlerinizi almak istiyoruz dedik. Muhasebecilerin bize dedikleri şuydu, ' Eğer 31 Temmuz'da, bu Mücbir Sebep bitip,insanların borçlarının ödenmesi istenirse, gerçekten Kilis zor bir duruma girecektir.' Biz bu mücbir sebebin 12 ayın sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz. Uzattıktan sonra zaman kazanalım, silme yoluna bu zaman zarfında gidelim, kapıları aşındıracaksak, bir şeyler yapacaksak, isteyeceksekte bu süre içerisinde yapalım" diye konuştu.