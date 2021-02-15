Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye kazandırdığı isimlerden biri olan Altay Bayındır, kalesinde devleşerek adeta takımını zirvede tuttu. Ankaragücü forması giyerken 600 bin euro piyasa değerine sahip olan genç eldiven, an itibarıyla bu rakamı 11 milyon euroya çıkardı.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği performansıyla büyük takdir topluyor. 2020/ 21 sezonunda Fenerbahçe'nin kazandığı birçok maçta skora direkt etki eden kritik kurtarışlar yapan Altay Bayındır son Karagümrük maçının da kilit ismi oldu.

TAKIMI İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-1 kazandığı Karagümrük maçının 87. dakikasında Sabo'nun penaltısını kurtararak takımını galibiyeti getiren Altay Bayındır, deplasmanda oynanan dört maçta kalesinde devleşti. Denizlispor, Hatayspor, Karagümrük ve deplasmanda kazanılan Göztepe maçlarını tek farkla kazanan Fenerbahçe, bu mücadelelerde puan kayıplarının kıyısından döndü. Kalesinde devleşen Altay, bu dört maçta 8 puanın Fenerbahçe hanesinde kalmasını sağladı.

EN YÜKSEK KURTARIŞ SAYISINI TEKRARLADI

Altay, Kadıköy'deki Alanyaspor maçında ise 7 net kurtarış yaptı. Fenerbahçe'nin bu sezon topa en az sahip olduğu ve eleştiri oklarının Erol Bulut'a çevrildiği karşılaşmada Altay Bayındır, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ulaştığı en yüksek kurtarış sayısını tekrarladı. (Denizlispor ve Alanyaspor maçları kurtarış sayısı: 7)

PUANA DİREKT ETKİ ETTİĞİ MAÇLAR;

- Fenerbahçe - Karagümrük: 2-1

- Göztepe - Fenerbahçe: 2-3

- Denizlispor - Fenerbahçe: 0-2

- Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-1

- Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2

- Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2

1.5 SENEDE DEĞERİ 18 KAT ARTTI; 11 MİLYON EURO

Hiç kuşkusuz Fenerbahçe, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Bayındır'ı bu performansını sürdürmesi halinde elinde tutmakta güçlük yaşayacak. Avrupa'dan birçok kulübün scoutları tarafından takip edilen Altay Bayındır'ın adı sezon sonu itibarıyla önemli takımlarla anılacak... Ankaragücü forması giyerken 600 bin euro piyasa değerine sahip olan Altay Bayındır an itibarıyla bu rakamı 11 milyon euroya çıkardı.