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Erol Ceylan'ın hayatı Hollywood filmlerini aratmıyor

Erol Ceylan'ın hayatı Hollywood filmlerini aratmıyor
07.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:42

EC Boxing promotörü Erol Ceylan'ın hayatının film yapılması planlanıyor.

EC Boxing promotörü Erol Ceylan'ın hayatının film yapılması planlanıyor.

EC BOXING promotörü Erol Ceylan'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Ceylan'ın hayat öyküsünün yazıldığı ve bu öykünün yapımcılar tarafından teklif geldiği takdirde film yapılabileceği ifade edildi. Erol Ceylan'ın hayat öyküsü şu şekilde:

"Silahla vuruldu ancak vuranı affetti ve hayatındaki en yakın arkadaşı oldu. 13 şirketten oluşan holding kurarak milyonlarca Euro'luk cirolara imza attı. Sırbistan birinci liginde dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini yaptı. Bu da yetmedi Hamburg'un göbeğine dünyanın en modern boks tesislerini kurarak, boks promotörlüğüne soyundu. Kısa sürede dünya şampiyonlukları başta olmak üzere, elliye yakın şampiyonluk kazandı. Ardından dört kez Almanya'nın ve bir kez de dünyanın en iyi promotörü seçildi. Yeni hedefi ise Türkiye'de açtığı EC BOXİNG temsilciliği ile boksörlerimizin dünya ringleriyle tanıştırarak, Türkiye'nin dünya boksundaki yerini almasını sağlamak. En büyük hayali ise ağır sıklette dünyanın en iyi boksörünü çıkarmak.

Hamburg'da dünyaya gelen Erol Ceylan, küçüklüğünden itibaren dövüş sporlarına merak saldı ve karate sporuyla ilgilendi. Yozgatlı babası gurbetçi jenerasyonunun ilk Türk marketçilerindendi ve babasının yanında ticareti de öğreniyordu. Genç yaşında karıştığı bir kavgada karnından bıçaklanarak ağır yaralanan Erol Ceylan, öldü diye hastaneye kaldırıldı ancak o büyük bir direniş göstererek yeniden hayata dönüp mücadeleye devam etti. 1980'li yılların sonlarını bilenler hatırlarlar; Neo Naziler o dönemlerde yabancılara ve özellikle de Türklere karşı şiddet eylemlerine başlamışlardı. Sokaklarda, marketlerde, işyerlerinde buldukları Türkleri, sopa ve diğer dövüş aletleriyle dövüyor, ağır yaralıyor ve hatta öldürüyorlardı. Bu durumdan çok rahatsız olan ve saldırıya uğrayan yabancılarla birlikte olan Erol Ceylan, arkadaşlarıyla birlikte otuz kişilik bir grup kurarak Nazilere karşı sokaklarda büyük bir savaş açtı.

Ardından ticarete merak saldı. Kısa sürede büyük başarılar kazandı. Bu serüveni bugün 13 şirketten oluşan dev bir holdinge kadar ulaştı. O sırada diskoda tartıştığı bir Türk tarafından vurularak yaralandı. Yeniden hastaneye kaldırılan Erol Ceylan, iyileşip çıktıktan sonra kendisini vuran kişiyi affederek, samimi dost oldu. Ardından Balkan güzellik yarışmasında İkinciliği ve Avrupa Güzellik yarışmasında üçüncülüğü kazanan manken Alexandra Ceylan ile evlendi. Sırp birinci liginde menajerliğe başladı. Ünlü futbolculara menajerlik hizmeti yaparken, çok fazla yalan ve dolandırıcılığın döndüğü bu işi bırakmaya karar verdi. Ancak kanında dolaşan dövüş sporlarına ilgi bitmek bilmiyordu.

2009 yılında EC BOXİNG'i kurarak dünyadaki tüm madalyaları toplayıp, kısa sürede devler ligine adım attı. Şu an dünyanın en saygın promotörleri arasında yer alırken, dünya devleri ve efsanelerin aradığı adam oldu. Hamburg'da dünyanın en modern boks okullarından birini açarak, dünyanın dört bir yanından şampiyon boksörleri transfer etti. Türkiye'nin profesyonel boksta desteğe ihtiyacı olduğunu gören Ceylan, Türkiye'den getirdiği olimpiyat boksörlerimizden, Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen, Volkan Gökçek ile gurbetçi boksörlerimizden Erkan Teper, Alpay Yaman, dünya şampiyonlarından Karo Murat, İgor Mikahalkin, Sebastian Formella, Sven Fronling'i transfer ederek dünya ringlerinde altın madalyaları birer birer toplamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Olimpiyat boksörü iki metrelik Viktor Faust'u klüp renklerine katarak, ağır sıklette dünya şampiyonluk arayışlarını yükseltti. Şu an hayat hikayesinin yazımına başlanan Erol Ceylan'ın hayatı tam bir sinema filmi gibi. Dört yaşında bir çocukken mezarlıklarda su satmaktan, dünyanın en iyisi seçilen bir iş insanı olmaya uzanan serüveni çok ilginç olaylardan oluşuyor."

Vedat Alyaz: "Hayat hikayesini yazıyoruz"

EC BOXİNG'in basın danışmanı Vedat Alyaz, bu hayat hikayesini film yapabileceklerini belirterek, "Erol Ceylan'ın çok ilginç bir hayat hikayesi var. Mezarlıklarda su satan küçük bir çocuktan, Hamburg sokaklarında Nazilere karşı savaşan, oradan dünyanın en büyük ödüllerini alan spor ve iş insanlığına uzanan nefesleri kesen serüvenini yazarken ben bile heyecanlanıyorum. Son dönemlerde Türk sinemasında çok kaliteli işler yapılmaya başlandı. Müslüm ve Naim Süleymanoğlu filmlerini de izledik ve çok beğendik. Şayet böylesi kaliteli bir yapımcıdan teklif gelirse Erol Ceylan'ın hayatını da film yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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