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Erol Bulut: "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erol Bulut:

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık.

GAZİANTEP (İHA) - Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Sahadaki yönetimde çok başarılı olduğunu göremedik" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Adana Demispor'a 4-0 mağlup oldu. Maç sonu konuşan Erol Bulut, "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ama mağlubiyet alabilirsiniz, kötü maç oynarsınız. Bireysel hatalar yaparsınız maçı kaybedersiniz. Ürettiğiniz pozisyonları iyi bir şekilde değerlendiremediğiniz zaman zaten iş biraz zorlaşıyor. Ama sadece bireysel hatalar yapıp maçı kaybetmedik. Sahadaki yönetimin de çok başarılı olduğunu görmedim. Bugünkü hakem Malatya'da bize verildi. Bugünkü maçta da bizim maça verildi. Bu kadar iyiyse neden başka maça verilmedi. Neden sadece bizim maça veriliyor. Televizyonda görenler gördü olanları, yorumcularda bugün televizyonlardan konuşacaklar. Biz sadece maçın iki takım için de aynı şekilde kararlar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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