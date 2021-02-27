Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek

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Olası bir Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılacak. Böyle bir durum yaşanırsa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisi ile yola devam edilmesi planlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor önünde son derecek kritik bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe'de herkes maçı bekliyor. Ancak özellikle takımın özgüven ve moral seviyesinin toparlanması için çalışmalar yapılıyor.

Geçtiğimiz gün takımı ziyaret eden Başkan Ali Koç uyarılarda bulunup beklentilerinden bahsetti. Ayrıca takıma moral vermeye çalıştı. Sportif direktör Emre Belözoğlu da sürekli takımla birlikte vakit geçiriyor. Yetkililerin yaptığı tespitlerde takımda büyük bir özgüven sorunu olduğu anlaşıldı. Bunu bir nebze olsun giderebilmek için futbolculardan geçmiş kötü performans ve eleştirileri unutması istendi.

YENİ BİR SAYFA AÇILMASI PLANLANIYOR

Trabzonspor maçıyla beraber yeni bir sayfa açılacağı belirtildi. Kötü oyuna rağmen toplanan puanların takımın gücü ve kalitesi hakkında önemli bir veri oluşturduğu takıma aktarıldı. Yönetim takıma her zaman sahip çıkacağını ifade edip sahada kafalarının rahat etmesini istiyor.

EN BÜYÜK SORUN İLETİŞİM KOPUKLUĞU

Yetkililerin yaptıkları ziyaretlerden ortaya çıkan en önemli detaylardan biri de oyuncular ve teknik adam arasındaki iletişim kopukluğu oldu. Özellikle taktiksel açıdan birçok oyuncu sahada halen daha gerçek anlamda bir düzen olmamasından yakınıyor. Bunun da kendilerinin performansını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

EROL BULUT'UN KADER MAÇI

Fenerbahçe'de Trabzonspor deplasmanı her anlamda büyük önem taşıyor. Şu anda yönetim, teknik direktör Erol Bulut ile ilgili sessizliğini koruyor. Göztepe maçı sonrası çıkan haberlere rağmen Erol Bulut'un geleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bunun sebebi ise Trabzonspor maçının gerçek anlamda Erol Bulut için kader mücadelesi olması.

EMRE VE VOLKAN PLANI

Skor kadar oyun da yönetimin genç teknik adam ile ilgili kararında belirleyici olacak. Takımın yine dağınık ve etkisiz bir görüntü sergilemesi durumunda yollar ayrılacak. Böyle bir durum yaşanırsa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisi ile yola devam edilmesi planlanıyor.

İKİ FARKLI AY

Sarı-lacivertlilerde 2021 yılının ilk 2 ayı birbirinden çok farklı bir görüntü verdi. Ocak ayında lig ve kupada sıkışık fikstürde 10 maça çıkan Erol Bulut ve öğrencileri, 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti, ligde liderliğe yükseldi, kupada turu geçti. Ancak şubat ayı kabus gibi başladı, öyle devam etti. Ligde ve kupada bu kez fikstür daha rahattı. Ancak 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet alındı. Hem de bu sürede Fenerbahçe hiç İstanbul'dan dışarı çıkmadı. Ligde Galatasaray ve Göztepe'ye evinde 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, kupada da sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Tek galibiyet İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'e karşı 2-1'le geldi.