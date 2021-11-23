Erol Bulut, Trabzon maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'ya isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum - Haberler Spor
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Erol Bulut, Trabzon maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'ya isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

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İlk yarıda 2 pozisyonda penaltı ve kırmızı kart bekleyen Gaziantep FK, Trabzonspor'a 3-0 kaybetti. Gaziantep camiası, TFF'ye ve hakem Suat Arslanboğa'ya ateş püskürdü. Maç sonu bir hayli üzgün görülen Erol Bulut, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep'i 3-0 mağlup etti. Dicko, 4. dakikada ceza sahasına girecekken yerde kaldı. Gaziantep, Vitor Hugo'nun atılmasını ve penaltı kararı beklerken 'devam' kararıyla şaşkına döndü.

Erol Bulut, hakem Suat Arslanboğa'ya isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

Trabzonspor baskıyı kırıp Abdülkadir Ömür'le öne geçti. Cornelius'un golüne kadar dengede giden maç yine penaltı tartışmasıyla koptu.

Erol Bulut, hakem Suat Arslanboğa'ya isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

Dicko ceza sahasında topu çevirecekken yerde kaldı. Pozisyondaki diğer kahraman yine Vitor Hugo'ydu. Hakem devam kararı verdi, peşinden Cornelius'un golü geldi.

Maçın ardından üzgün görülen Erol Bulut, hakeme isyan etti. Bulut, "Hafızalarda yanlış şeyler kalıyor. Futbol adına konuşacak güzel şeyler var ama diğer tarafı konuşmak gerekiyor. Gaziantep Fk camiası olarak hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. Maçın 5. dakikasında oyun bitti. Söyleyecek başka hiçbir şey yok" dedi.

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