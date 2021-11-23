Erol Bulut, Trabzon maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'ya isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep'i 3-0 mağlup etti. Dicko, 4. dakikada ceza sahasına girecekken yerde kaldı. Gaziantep, Vitor Hugo'nun atılmasını ve penaltı kararı beklerken 'devam' kararıyla şaşkına döndü.

GOL GELDİ

Trabzonspor baskıyı kırıp Abdülkadir Ömür'le öne geçti. Cornelius'un golüne kadar dengede giden maç yine penaltı tartışmasıyla koptu.

YİNE AYNI İSİMLER

Dicko ceza sahasında topu çevirecekken yerde kaldı. Pozisyondaki diğer kahraman yine Vitor Hugo'ydu. Hakem devam kararı verdi, peşinden Cornelius'un golü geldi.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"

Maçın ardından üzgün görülen Erol Bulut, hakeme isyan etti. Bulut, "Hafızalarda yanlış şeyler kalıyor. Futbol adına konuşacak güzel şeyler var ama diğer tarafı konuşmak gerekiyor. Gaziantep Fk camiası olarak hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. Maçın 5. dakikasında oyun bitti. Söyleyecek başka hiçbir şey yok" dedi.

Olası bir Sergen Yalçın ayrılığında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş #SergenYalçın — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet