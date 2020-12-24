Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu
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Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu

24.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:32
Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu

Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek zirve yarışına tutundu. 88. dakikada oyundan alınan sarı-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'in tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Başakşehir maçının 88. dakikasında yerini Cisse'ye bırakınca teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterip doğruca soyunma odasının yolunu tuttu.

Ancak tribündeki sportif direktör Emre Belözoğlu'nun uyarısıyla geri dönerek karşılaşmanın kalan kısmını körüğün ağzından izledi.

"KAFAYI YİYECEĞİM"

Fenerbahçe'nin 28. dakikada soldan geliştirdiği atakta Caner Erkin ortasını yaptı. Ademi'nin ıska geçtiği topa Thiam da yetişemedi. Sağ arka direkte Sinan Gümüş'ün vuruşunda meşin yuvarlak tribünlere gidince Caner "Kafayı yiyeceğim ya" diye bağırarak tepki gösterdi. Yıldız futbolcunun isyanı televizyon ekranına da yansıdı.

Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu

(Sabah)

Haber Yorumları (4)
DROGBA: AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE . FENEV KİMLERE KALDI. SIRF CİMBOM DÜŞMANI DİYE ALDILAR BAŞLARININ ÜSTÜNDE TAC ETTİLER 2 EZİĞİ OLACAĞI BU. EMRE EFENDİ, BÜYÜK TAKIMLARIN TEKNİK EKİBİNDE OLMAK İÇİN 3 MEZİYET VARDIR Kİ VAZGEÇİLMEZ . 1-İYİ FUTBOLCU , 2-TEKNİK DİREKTÖRLÜK 3-YÜKSEK KARAKTER 1. Sİ VAR ALLAH ÇOK İYİ OYUNCUYDUN, 2. Sİ DOĞUŞTAN GELİR, ZEKÂ İSTER MAALESEF, 3. SÜ SENDE HİÇ OLMADI. . . İYİ FUTBOLCU OLMAK YETMEZ TEK BAŞINA ANLATABİLDİM Mİ ? ADAM MI KALMADI BU CAMİAYA TEKNİK SORUMLULUK VERİLECEK. . . . . . .
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GADDAR: TÜM FENEV MAÇLARINI BAHATTİN YÖNETSİN, KRİZ MRİZ KALMAZ !!!
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ASY 1905: Erol Bey otoriteyi sağlayacak kıvamda bir teknik direktör değil. oyuncular ona saygı duymuyor ve başarı gelmiyor. Caner''e gelince kendi mevkiinde Türkiye''nin en iyisi diyebilirim ama gel gelelim geçimsiz, huysuz ve saygısız. bu özelliklerinden dolayı gönderdiler Beşiktaş''tan zaten!!
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