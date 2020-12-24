Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu

Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek zirve yarışına tutundu. 88. dakikada oyundan alınan sarı-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'in tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Başakşehir maçının 88. dakikasında yerini Cisse'ye bırakınca teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterip doğruca soyunma odasının yolunu tuttu.

Ancak tribündeki sportif direktör Emre Belözoğlu'nun uyarısıyla geri dönerek karşılaşmanın kalan kısmını körüğün ağzından izledi.

"KAFAYI YİYECEĞİM"

Fenerbahçe'nin 28. dakikada soldan geliştirdiği atakta Caner Erkin ortasını yaptı. Ademi'nin ıska geçtiği topa Thiam da yetişemedi. Sağ arka direkte Sinan Gümüş'ün vuruşunda meşin yuvarlak tribünlere gidince Caner "Kafayı yiyeceğim ya" diye bağırarak tepki gösterdi. Yıldız futbolcunun isyanı televizyon ekranına da yansıdı.

(Sabah)