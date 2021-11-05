Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor - Haberler Spor
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Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor

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Ligde 15. sırada bulunan Gaziantep, Teknik Direktör Erol Bulut'u gönderirse ağır bir faturayla karşılaşacak. Erol Bulut'un tazminatının 30 milyon lira olduğu iddia edildi.

Gaziantep FK taraftarları ligin 10. haftasında 1-1 biten Giresunspor maçından sonra Erol Bulut'u istifaya davet etmişti. Bulut, "Kulak asmıyorum. İstifa etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor

ANLAŞMA 3 YILLIK

Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çeşitli Avrupa takımlarından da teklif almıştı ancak terhini Gaziantep'ten yana kullanmıştı. Bulut'un Antep'le imzaladığı anlaşmanın süresi 3 yıllık.

Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor

30 MİLYON TL

Erol Bulut'un tazminat maddesinin 30 milyon lira olduğu iddia edildi. Star'ın haberine göre, Gaziantep, Erol Bulut'un mukavelesini feshederse tam 30 milyon tl ödeyecek. Bu sebeple Gaziantep'in Erol Bulut'la yolları ayırmasının zor olduğu konuşuluyor.

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