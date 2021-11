Erol Bilecik: "Bu hikayenin sonu güzel bitecek"

BİLECİK (İHA) - Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, alınan Galatasaray galibiyeti sonrasında yolun sonunun şampiyonluk olacağını ve hikayenin güzel sonla tamamlanacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe 10 kişi kaldığı derbide deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin arından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derbilerin büyük zorlukları olduğunu ifade eden Bilecik, "Mutlulukları da büyük oluyor. Fenerbahçe camiası olarak bu duygular içindeyiz. Galatasaray Tesisleri'ne geldiğimiz an itibarıyla Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ali Koç başta olmak üzere iyi ağırladılar sağ olsunlar, var olsunlar. Bugüne geldiğimizde özellikle 3-4 haftayı geride bıraktığımızda içinde bulunduğumuz muazzam derecede zorluklar vardı. Son hafta Galatasaray derbisine hazırlanırken teknik kadro, oyuncularımız, bütün herkes müthiş derecede kenetlendi. Bunu gerçekten bütün iletişimlerinde ne kadar fazla istediğimizi gösterdik. Öncelikle teknik kadro ve oyuncular başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İsteyerek ve hak ederek aldığımız bir galibiyet oldu. Oyuncularımızın formalarına terlerini akıtacaklarına inanıyoruz demiştik. Bugün bu tabloya tanık olduk. 10 kişiyle bitirdik ama sahada genel anlamda baktığımızda 11 tane lider oyuncumuz vardı istisnasız. 11 tane oyuncumuz işi şansa bırakmadı. Zaferle kapattığımız bir akşam oldu. Kasım ayı özellikle Galatasaray ile bu tip derbilerde hep zaferlerimizi hatırladığımız bir ay olmuştur. Bunu camiamızın anladığını düşünüyorum" diye konuştu.

"ZOR HAFTALARI GERİDE BIRAKTIĞIMIZA İNANIYORUM"

Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen Bilecik, "Zor haftaları geride bıraktığımıza inanıyorum. Çok değerli taraftarlarımız, camiamız ve tüm kongre üyelerimizi, negatif enerjiyle köpürtmek isteyen çok insanlar var. Buradan hassasiyetle ricamız, beklentimiz Galatasaray veya Beşiktaş'ın bu rekabetin bizlere yaptığı eleştiri moduna bizim taraftarımız girmesin. Taraftarın eleştirileri başımızın üstüne. Negatif enerjiyle her şeyi aşağı çekmeye çalışan zihniyeti görmemek lazım. İnsanlar biliyorsunuz hep böyledir. Hep beraber şampiyonluğa bakma ihtimalimiz var, oraya doğru gideceğiz. Buradan baktığımız zaman daha kapatmamız gereken puanlar var özellikle Trabzon ile. Önümüzde onlarca hafta var. Oynayacağımız büyük mücadeleler var. Temkinli olmamız gerekir. Ne yapacağını bilen bir yönetim, teknik kadro ve oyuncular var. Ama her hafta kendi içerisinde bir gerçeği var. Hazırlana hazırlana gideceğiz. Kendini Fenerbahçeli ilan eden ama Fenerbahçe'nin başarısızlıklarından medet uman insanlara gerçekten eleştirilerimi göndermek isterim. Fenerbahçe varsa umut vardır, umut olan bir yerde güzel hikayenin sonu da güzel olur" dedi.

"HAKEM HATALARIYLA 14 PUAN KAYBETTİK"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın maç sonu hakemleri eleştirmesi ile ilgili sorulan soruya cevap veren Bilecik, "Bugünkü maçın toplamına baktığımız zaman her iki tarafa da haksızlık yapılan veya mağdur olduğu pozisyon var. Dakika dakika, saniye saniye pozisyonlarda mağdur olduk edebiyatı yapmak istemem. Günün sonu itibarıyla 10 kişiyle maçı bitiren biziz. Her iki takım 11 ile başladı ama 10 kişiyle mağdur edebiyatı yapmak istemem. Hakemlerle ilgili bir şeyleri söylemekten çok, haklı galibiyeti konuşmayı tercih ederim. Burak Elmas başkanın fikirlerine saygı duyarız. Biz değerlendirmelerimizi başkanımızla beraber yaparız. Şu an toplantı konusunu kendi içimizde değerlendiririz. Bariz hakem hatalarıyla 14 puan kaybetmiş bir takımın yöneticisiyim. 10 kişiyle sahada mücadele etmiş, galibiyeti sonuna kadar hak etmiş olan bir takım olarak çıktık" diye konuştu.

"MESUT BUGÜN GERÇEK FENERBAHÇELİ OLDU"

Mesut Özil'in performansına değinen Erol Bilecik, "Mesut bir dünya yıldızı. Bunu tekrarlamanın önemi yok. Müthiş iyi bir Fenerbahçeli. Bu hafta içerisinde vermiş olduğu tüm röportajlarda liderlik mekanizmasını gösterdi. Bugün gerçek Fenerbahçeli oldu golü atarak. Bundan çok büyük bir memnuniyet duyduk. Her zaman böyle bir dünya yıldızının takıma vereceği şeyin fazlasıyla olduğunu izlemiş olduk. Tüm maçlarda umarım mesuttan büyük katkılar görürüz" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Fenerbahçe'de oyun sistemi değişikliği ile ilgili konuşan Bilecik, "Teknik kadronun gün sonu itibarıyla ana sorumluluğunda olan bir şey. Teknik kadrolar elinizdeki oyuncuların oynamak istediği oyun stili kapasitenin kullanılacağı hesap ediliyor. Bugün böyle bir değişikliği iyi gördüğümüz için biz de memnuniyet duyduk. Hocamız bu işin tek patronudur. Başkanın da söylediği bir şey var; maçın sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasındayız. Hocamıza buradan teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"BU HİKAYENİN SONU GÜZEL BİTECEK"

Fenerbahçe'nin ligdeki durumu ile alakalı açıklama yapan Erol Bilecik, "Geçtiğimiz maçlarda direkten dönen onlarca pozisyonumuz vardı. Penaltının direkten dönmesinden tutun da birçok pozisyon vardı. İşin güzel tarafı futbolcuların hiç biri şansa bırakmadılar. Hak ettiğimiz bir golle kazandık. İsteyerek oynanan bir oyun vardı. 12 kişilik oynayan bir kadro vardı. Sonuna kadar da hak ettiğimiz neticeyle tüm Fenerbahçelilere armağan etmiş oldu Crespo. Henüz daha önümüzde puan var yolun aşındayız. Yapmamız gerekenleri biliyoruz. Bu hikayenin sonu güzel bitecek" şeklinde konuştu.

