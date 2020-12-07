Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi
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Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi

07.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:08

Karabağ savaşında Türk SİHA'ları sayesinde Ermenistan'ın uğradığı hezimet, Rusya'nın savunma sistemleri konusundaki yetersizliğini ortaya koymuştu. Durumdan son derece rahatsız olan Rusya lideri Putin'in Savunma Bakanlığı'na "Avcı" adını verdiği saldırı İHA'larının en kısa zamanda hazırlanması için talimat verdiği öğrenildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği tarihi başarıda büyük rol oynayan Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları Rusya'nın savunma sistemlerinin yetersizliğini ortaya koydu. Dünya basının övgüler yağdırdığı Türk SİHA'lara ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'na "Avcı" adını verdiği saldırı İHA'larının en kısa zamanda hazırlanması için "Çok uzadı, derhal bitirin" talimatını verdiği öğrenildi. Öte yandan "Okhotnik" isimli İHA'ların Rus ordusuna teslimi belirlenen tarihe göre 2024 yılında başlayacaktı.

Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi

"GÖKYÜZÜNE TAMAMEN İHA'LAR HAKİM"

Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına "Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA'lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor" diye konuştu.

ERMENİSTAN HEZİMETİ RUS MEDYASINDA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan sonra Rus savunma sistemleri ile desteklenen Ermenistan ordusunun uğradığı hezimet Rus medyasında da geniş yer bulmuştu. Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA "güçsüzlüğü" çokça yer almıştı. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda da daha önce yayınladığı "Rusya SİHA savaşına hazır mı?" başlıklı haberine "hayır" cevabını vermişti.

Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi

TÜRK İHA'LARINININ FOTOĞRAFLARINI ÇEKERKEN YAKALANDILAR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Türk İHA'larının AR-GE Merkezi'nin bulunduğu ve fotoğraf ile video çekiminin izin alarak yapıldığı bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rus gazeteciler gözaltına alınmıştı.

Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi
Haber Yorumları (9)
ANALİST: Rusya, Türkiye ile ilişkilerini bozmaz. Özellikle AB ve ABD nin Yunanistanın kışkırtmasıyla Türkiye ye cephe aldığı dönemde. Rusya, Çin ve İrandan sonra stratejik Türkiye yi de yanına alırsa çok kuvvetleneceğini biliyor. Öyel eski Türkiye yok. ABD, buna karşın arapları yanına alıyor. AB nin kafası karışık. Özellikle Almanya İtalya gibi ülkeler bu durumun farkında ve Türkiye yi kaybetmek istemiyor.
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MİNTİ: Ermenistan i israil heronlari vurdu türk sihalari degil tmm 2 türk siha si almis azeriler ama perde arkasinda israil heronlari var Irani kusatmak icin oralari Azerbaijan a hediye etti.meydanda atip tutanlar külah yerine Gazoz kapagi taka lar iste gercek bu
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PALA: görüntüleri de israil paylaştı zaten..
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