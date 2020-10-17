Ermenistan'dan Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı: 5 sivil öldü, 35 sivil yaralı
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BBC

Ermenistan'dan Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı: 5 sivil öldü, 35 sivil yaralı

17.10.2020 01:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:51
Ermenistan'dan Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı: 5 sivil öldü, 35 sivil yaralı

Ermenistan Ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenlerken, saldırı sonucu yıkılan binaların altında çok sayıda sivilin bulunduğu kaydedildi.

Ermenistan Ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenlerken, saldırı sonucu yıkılan binaların altında çok sayıda sivilin bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 35 sivilin yaralandığını, ikisi çocuk beş sivilin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını bildiren Hacıyev, "Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var" açıklamasında bulundu.





Hacıyev son açıklamasında saldırıda 35 sivilin yaralandığını ve ikisi çocuk 5 sivilin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hacıyev kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini bildirdi.

Saldırıya sert tepki gösteren AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." dedi.

Ermenistan'dan Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı: 5 sivil öldü, 35 sivil yaralı
BBC
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