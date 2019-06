Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı: "Bu adam beni kaçırdı!"

Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayılandı. Fragmanda Can ile Sanem'in teknede oldukları sahneler yer alıyor. Sanem'i kaçıran Can halinden çok memnun görünürken Sanem geri dönmek için her şeyi yapacağını söylüyor. Başka bir sahnede Can ve Sanem'in bağlılık yeminine katıldıkları görünüyor. Peki Erkenci Kuş 44. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Erkenci Kuş 43. son bölümde neler oldu?

ERKENCİ KUŞ 44. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş kısa bir aranın ardından yayınlanmaya kaldığı yerden devam edecek.Erkenci Kuş'un yayın günü geçtiğimiz haftalarda değişmişti. Erkenci Kuş 44. yeni bölümü 18 Haziran tarihinde sevenleriyleStar TV ekranlarında buluşacak.

ERKENCİ KUŞ 43. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erkenci Kuş 43. son bölümde Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can'ın gözünde zavallı bir adam konumunda kaldı. Yiğit'in, çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak ama sadece Can'ın soğukkanlılığı koruması yetecek. Can da bunun farkındadır.

Erkenci Kuş 43. son bölümde Can'ın da Sanem'in de Yiğit'ten çok önemli dertleri vardır. Çiftin aşkları başına vurmuş. Sanem, Can gidecek sandığı için her an diken üstünde olduğu görünüyor. Can ise Sanem'in Yiğit'le ne konuştuğuna kafasını takmış durumda.

Erkenci Kuş son bölümde ajans, Sanem'in krem kampanyasına çalıştığı için ilk adım olarak kremleri ve parfümleri tanımak istiyor. İkilinin kavuşmasını isteyen ekip yine aşıkları bir araya getirmek için iş başında. Parfüm testleriyle Sanem, Can'ın aklını başından alıyor. Sanem ise Can'a parfümün sırrını anlatırken aradığı cevapları bulacak mı sorusu akıllarda beliriyor.