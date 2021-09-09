"Bu erkek işi sen yapamazsın" dediler! Azimli kadının ürünlerine şimdi dünyanın her yerinden sipariş yağıyor

Gaziantep'te ikamet eden Nurgül Türkmen isimli vatandaş, tüm eleştirilere ve "Bu erkek işi sen yapamazsın" şeklindeki sözlere rağmen sedefçilik işini ilerletti. Azmiyle kendine hayran bırakan Türkmen, şimdi başta Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanına sipariş gönderiyor.

Gaziantep'te sedefçilik işiyle uğraşan Nurgül Türkmen isimli kadının başarı hikayesi, diğer insanlar da ilham oldu. 10 yıl önce sedefçilik yapmaya başladığında çevresinden eleştiri alan ve "Bu erkek işi sen yapamazsın" sözleriyle karşılaşan Türkmen'e şimdi herkes hayranlıkla bakıyor. Azimli kadın, başta Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanına ürün gönderiyor.

AİLESİNİN DE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Erkek mesleği olarak nitelendirilen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan 44 yaşındaki Nurgül Türkmen, yaptığı eserlerle ailesinin geçimini sağlıyor. 10 yıl önce kocasından öğrendiği sedef kakma sanatında ustalaşan Türkmen açtığı dükkanda ürettiği ürünleri ABD, Kuzey Irak ve Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

EŞİNDEN ESİNLENEREK YOLA ÇIKTI

Sedefçilik mesleğini eşinden esinlenerek yapmaya karar verdiğini ifade eden Nurgül Türkmen, "Sedefçiliğe tamamen eşimden esinlenerek başladım. Eşim 30 seneden beri bu mesleği yapıyor. Ben önceden özel sektörde çalışıyordum. Bu meslek benim de hoşuma gitti 'ben neden yapmayayım' dedim. Sonra İŞKUR'un bu sedefçilik eğitimini verdiğini duydum. Orada 6 ay eğitim gördüm. Sertifikamı aldıktan sonra kendime dükkan açtım" dedi.

"SEN YAPAMAZSIN, BIRAK DEDİLER"

Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf arkadaşının bu mesleğin erkek işi olduğunu söylediğini ve "sen yapamazsın" dediklerini söyleyen Türkmen, "Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf, 'bana yapamazsın bu erkek mesleği' dedi. Bu işi yapan tek kadınım. Onların sözlerine kulak asmadım ve daha güçlü durmaya çalıştım. 10 yıl olmasına rağmen hala ayakta kalmanın mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"AMERİKA'YA SATIŞ YAPTIM, KUZEY IRAK'TAN TALEP VAR"

Ürünlerini yurt dışında birçok ülkeye ihraç ettiğini belirten Türkmen, "Yurt dışına satışlarımız var. Uzun süre Amerika'ya satış yaptım. Genelde Kuzey Irak çok talep ediyor. Arap ülkelerine gönderiyorum. Bana bu mesleği yapamazsın diyenlere inat daha çok güçlendim, hırslandım. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hala büyük bir çaba sarf ediyorum. Benim çekiçle sedef yaptığımı gören turistler şaşırıyor ama çok hoşlarına gidiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun