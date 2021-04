Erkan Sözeri: "Kritik hatalar yaparak goller yiyoruz"

BALIKESİR - Menemenspor karşısında kritik hatalar yapıp kritik goller yediklerini söyleyen Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bu hataları düzeltmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, sahasında Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Öncelikle Emniyet Teşkilatımızın 176. yıldönümü nedeniyle gününü kutluyorum. Maça gelecek olursak, maçtan önce kazanmayı hedefliyorduk. Aslında yaklaştık da, iki kez öne geçtik. Her maç olduğu gibi bu maçta da oyunu domine ettik. İyi organizasyonlar yaptık, pozisyonlara girdik. Maçın başında golü de bulduk aslında. Son haftalarda hep aynı şeyleri söylüyorum gibi olacak ama kritik yerlerde, kritik hatalar yaparak goller yiyoruz. Bunların önüne maalesef geçemedik. Çalışmıyor muyuz, çalışıyoruz, analiz yapmıyor muyuz, yapıyoruz. Ama oluyor, futbolcularımız yapıyor bu tarz hataları. Zaten bu hataları yapa yapa gelişecekler, bu hatalarla büyüyecekler. Tabii bize pahalıya patladı. Özellikle ikinci yarıdaki hatalar pahalıya patladı. Diğer yandan Menemenspor 'u da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar futbol görmek istiyor"

Müsabakadan sonra yaşanan gerginliklere de değinen Sözeri, "Bu gerginliklerin arkasında aslında ilk maçlarda olan gerginlikler var. Çünkü Bandırma'ya gelen her takım bizim misafirimiz. Biz de gittiğimiz her yerde misafir olmayı umut ediyoruz. Tabii ki ben Menemen'de kendi adıma hakaret de işittim ama sonuçta profesyoneliz dedik, döndük arkamızı geldik. Şimdi de burada. Halbuki onlar bizi çok iyi misafir etse, çok iyi karşılasa, orada da berabere kaldık. Burada da aynı şey olacak. Futbolun ruhunu çok dışarılara taşıyoruz. O yüzden her maçın bir rövanşı oluyor. Siz ilk maçta bir şey yaptığınız zaman ikinci maçta gerginlik oluyor. Ben asla istemiyorum böyle şeyleri. Futbol adına istemiyorum. İnsanlar bu gerginlikleri görmek istemiyorlar. İnsanlar futbol görmek, keyifli goller, keyifli pozisyonlar görmek istiyorlar. Biz saha içinde onları yapıyoruz ama saha dışında böyle gerginlikler oluyor. Ne yapalım, futbolda var bunlar diyoruz. İnşallah bu tarz şeyler, her takım, evine gelen takımı misafir kabul eder ve bir daha yaşanmaz. Tabii Ümit hocanın bir hareketi var deniyor. Ümit Karan benim takım arkadaşım Gençlerbirliği'nden. Bilmiyorum, ben görmedim ama öyle bir şey yaptıysa hiç ona yakışmamıştır. Tabii yaptıysa diyorum tekrar. Yapacağını da ummuyorum ama öyle bir şey yapmışsa çok saygısızca bir hareket olmuştur. Ama yapmamışsa zaten Ümit Karan kariyeri olan, kendini kanıtlamış, düzgün bir insan. O yüzden bu tarz işleri hep söylerim. Dışarıdaki işleri bırakalım, saha içine yoğunlaşalım. Futbolu nasıl geliştiririz ona bakalım. Benim oyuncularım hata yapıyorlar ama hata yapa yapa gelişecekler. Dolayısıyla biz futbolun içinde kalalım. Eğer olmuşsa bu işler hoş şeyler değil" şeklinde konuştu.

"Yönetimimiz bir hedefe oynama peşinde"

Karşılaşmanın hakemleri hakkında görüşlerini de aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Hakemleri de kutluyorum. Ufak tefek hatalar dışında iyi bir maç yönettiklerini düşünüyorum. Biz de bundan sonra Bandırmaspor olarak alttaki takımlarla oynayacağız yine. Sahadaki duruşumuzu göstereceğiz. Sahada futbolumuzu oynayacağız. Bandırmaspor'un gelecek seneki hedeflerine uygun futbolcularımızın hemen hemen hepsini oynatmaya çalışacağız ki seneye bir yönetimimiz bir hedefe oynama peşinde. Onlar da planlarını programlarını yapsınlar. Bandırmaspor adına güzel maçlar oynayıp, güzel sonuçlar alıp önümüzdeki senenin planlamasını yapmak olacak hedef" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ALDEMİR