Eriksen gibi yere yığıldı! Deneyimli yıldız Coulibaly, maç sırasında kalp krizi geçirdi - Haberler Spor
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Eriksen gibi yere yığıldı! Deneyimli yıldız Coulibaly, maç sırasında kalp krizi geçirdi

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Uzun yıllar Panathinaikos ve Mali Milli Takımı'nın formasını giyen Ousmane Coulibaly, takımı Al Wakrah'ın Al Rayyan'la oynadığı maçta kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan deneyimli futbolcunun durumu kritik. Sahadaki futbolcular gözyaşlarını tutamadı.

32 yaşındaki Ousmane Coulibaly futbol dünyasını yasa boğdu. Katar ekiplerinden AL Wakrah forması giyen Coulibaly, Al Rayyan maçında kalp krizi geçirdi.

Eriksen gibi yere yığıldı! Yıldız futbolcu Coulibaly, sahanın ortasında kalp krizi geçirdi

BİR ANDA YIĞILDI

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kale önünde yere yığıldı. Hareketsiz kalan futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Malili futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyor.

Eriksen gibi yere yığıldı! Yıldız futbolcu Coulibaly, sahanın ortasında kalp krizi geçirdi

ERİKSEN'İ HATIRLATTI

Sağlık ekiplerinin Coulibaly'ye müdahale ettiği sırada futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Futbolseverler, EURO 2020'de Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen de aynı korkuyu yaşamıştı.

Eriksen gibi yere yığıldı! Deneyimli yıldız Coulibaly, kalenin önünde kalp krizi geçirdi

Eriksen gibi yere yığıldı! Yıldız futbolcu Coulibaly, sahanın ortasında kalp krizi geçirdi

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