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Ergene Velimeşespor sahaya indi

- Ergene Velimeşespor sahaya indi TFF 2. Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yaptığı ilk idman ile başladı.

20.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:43

- Ergene Velimeşespor sahaya indi

TEKİRDAĞ - TFF 2. Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yaptığı ilk idman ile başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonun başlayacağı tarihi açıklamasının ardından Ergene Velimeşespor sezon hazırlıklarına başladı. Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda ilk idmanını gerçekleştiren Trakya ekibi, çift idman yaparak sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, belediye meclis üyeleri, Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş ve kulüp yöneticileri izledi.

Başkan Yüksel: "Her zaman başarı için yola çıkıyoruz"

Başkan Rasim Yüksel, Ergene Velimeşespor'a yeni sezonun hayırlı olması dileklerini ileterek, "Bugün ilk idmanımıza başlayacağız. Takımımıza kazasız belasız bir lig diliyorum. Geçen sene biliyorsunuz çok sakatlıklar yaşadık. İnşallah Allah'ın izniyle bu dönem bunları yaşamayız. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz küçük bütçelerle büyük işleri başaran takımız. Yöneticiler adına konuşuyorum ne söz verdiysek kesinlikle bizde kimsenin alacağı kalmaz. Söz verilenler harfi harfine yerine gelir. Geç de olsa gelir, yani bir şekilde çözülür. Hiç kimse merak etmesin. Sonuçta biz her zaman başarı için yola çıkarız. Hedefimiz başarıdır. Başarı da dereceyi getirmiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi. Geçen sene pandemiden dolayı takımlar bazı sıkıntılar yaşadılar. Biz önlemlerimize devam edeceğiz. İnşallah virüs belası tüm Türkiye'den tüm dünyadan kaybolur gider de herkes rahat olur. Ama tabii ki pandemi ile yaşamaya da alışacağız, dikkat edeceğiz. Hijyenik kurallara dikkat edeceğiz, mesafeye dikkat edeceğiz. Bir maske hayat kurtarır felsefesinden yola çıkarak pandemi döneminde 400 bin adet maske diktik ve dağıttık. Sağlık Bakanımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Dikkat etmek lazım. Virüsün nereden ne zaman geleceği belli olmaz. Taraftarlar da sporcular da yöneticiler de dikkat edecek. Tabi böyle yaşamaya alışacağız. Başta Adem başkanımıza, tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Allah'ın izniyle kazasız belasız bir lig geçiririz" diye konuştu.

Ergene Velimeşespor sahaya indi

Kaynak: İHA

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