Eren Elmalı neden yok, Eren Elmalı sakat mı, cezalı mı (Galatasaray Konyaspor)?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Galatasaray, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde gözler savunmanın kilit isimlerinden biri olan Eren Elmalı'ya çevrilmişti. Ancak sarı-kırmızılıların ilk 11'inde yer almayan futbolcunun durumu merak konusu oldu. Taraftarlar, Eren Elmalı'nın eksikliğinin sebebinin sakatlık mı yoksa ceza mı olduğunu araştırıyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Konyaspor, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleye sarı-kırmızılıların evi Rams Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Konyaspor : Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Bardhi, Melih, Muleka, Umut

GALATASARAY SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı beş maçın tamamını kazanarak liderliğini sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt yenilgisi sonrası moral arayan sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında hem seriyi devam ettirmek hem de zirvedeki yerini korumak istiyor.

KONYASPOR'UN HEDEFİ ÇIKIŞ YAKALAMAK

Lige Eyüpspor ve Gaziantep FK galibiyetleriyle başlayan yeşil-beyazlı ekip, ardından Göztepe ile berabere kalmış ve Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Konyaspor, zorlu deplasmandan puanla dönerek yeniden ivme kazanmayı planlıyor.

EREN ELMALI'NIN DURUMU

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Eren Elmalı, bu karşılaşmada ilk 11'de başlamadı. Tecrübeli futbolcu, teknik heyetin tercihine göre yedek kulübesinde görev bekleyecek.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ GEÇMİŞİ

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 35 kez galip gelirken, Konyaspor yalnızca 5 galibiyet alabildi. 8 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar 92 gol atarken, yeşil-beyazlılar 32 gol kaydetti.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta kapanışında oynanacak Galatasaray - Konyaspor karşılaşması, 22 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 YAYIN DETAYLARI

Maçı yayınlayacak olan Bein Sports 1; Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve platformların çevrim içi yayın servisleri aracılığıyla da şifreli olarak izlenebilecek.