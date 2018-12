Erdoğan Tok: "Gecemizi Gündüzümüze Katarak Dev Projelere İmza Attık"

- Erdoğan Tok: "Gecemizi gündüzümüze katarak dev projelere imza attık"

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım için gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşlarımızla birlikte dev projelere imza attık" dedi.

Başkan Tok, Türkiye'de birçok şehre örnek gösterilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından AB hibe destekli projeler arasında en başarılı proje olarak birinci seçilen kısa adı MEMGE olan Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor kursunu ziyaret etti. Başkan Tok, burada yaptığı konuşmada önemli bilgiler verdi.

İlkadım'da meslek odaları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere her zaman desteğini esirgemeyen bir belediye başkanı ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirten Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı, Başkan Erdoğan Tok'a teşekkür etti.

Samsun için gecelerini gündüzlerine kattıklarını ifade eden Erdoğan Tok, "İlkadım için gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşlarımızla birlikte dev projelere imza attık. Ancak en büyük gayemiz her zaman gönüllere girmekti. Bugün burada genç kardeşlerimizin ilgi ve teşekkürleri bunu başardığımızın göstergesi oldu. Her zaman uyum içerisinde başarılı işlere imza attığımız meslek odası başkanlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. İstihdam sağlamak adına yapılan her projeye desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güzel ortamda bizleri ağırlayan öğrencisi yarının ustası gençlerimize kurs süresince ve gelecek meslek yaşantılarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

MEMGE'degi programa ayrıca Samsun Yol-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı İbrahim Uzun, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Akbaş, Anahtarcılar Odası Başkanı İsmail Mutlu, Elektrik ve Elektrikçiler Odası Başkanı Osman Saka, Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, Mobilyacılar Odası Başkanı Cengiz Gürkan, Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da ilgi gösterdi.