Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla sınırlarını genişletiliyor
İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir.
29.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:27
İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com