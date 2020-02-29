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Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla sınırlarını genişletiliyor

İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir.

29.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:27
Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla sınırlarını genişletiliyor

Milletvekilleri Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı , " meselesi için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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