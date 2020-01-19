Erdoğan, libya başbakanı sarrac ile görüştü
Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştüAlmanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
19.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:55
Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştü
Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
Kaynak: DHA