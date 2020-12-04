Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret...

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır.