Erdoğan, İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor.
05.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor. Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com