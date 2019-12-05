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Erdoğan, İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor.

05.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:02
Erdoğan, İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla buluştu

Cumhurbaşkanı , "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor. 'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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