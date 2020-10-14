Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek
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Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek

14.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda verdiği "Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız" müjdesinin detayları netleşti. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilk kuyu sondaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve rezerv miktarı 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Karadeniz'de doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini cumartesi günü ziyaret edeceğini belirterek, "Fatih'in keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

REZERV 400 MİLYAR METREKÜPÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Habertürk'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ilk kuyuda sondaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar ilerledi ve rezerv miktarının, 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediliyor.

Sahayla ilgili diğer bazı ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.

TOPLAM GAZ TALEBİNİN YÜZDE 25-30'U YERLİ ÜRETİMDEN KARŞILANACAK

Türkiye'de, yıllık 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Bu miktar, Türkiye'nin yıllık toplam gaz talebinin yüzde 25-30'unun yerli üretimden karşılanması anlamına geliyor.

Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek

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