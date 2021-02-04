Erdoğan'ın "Vatandaşımızı ezdirmeyiz" sözleri sonrası ekipler market denetimlerini sıklaştırdı
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Erdoğan'ın "Vatandaşımızı ezdirmeyiz" sözleri sonrası ekipler market denetimlerini sıklaştırdı

04.02.2021 16:50 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları konusunda yapmış olduğu açıklamalar sonrası İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde ekipler denetimlerini yoğunlaştırdı.

Son dönemlerde koronavirüs salgınını bahane ederek fahiş fiyat artışı yapan market zincirleri için gereken adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmede vatandaşları bu fiyat artışlarının altında ezdirmeyeceklerini belirterek esnafa, "Ağır cezalar sizi bulabilir. İşinizi hakkı ile yapın" uyarısında bulunmuştu.

UYARI SONRASI DENETİMLER SIKLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarıları sonrası İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Sancaktepe'den gelen son görüntülerde belediyeye bağlı zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki market zincirlerini kapsamlı bir teftişten geçirdiği görüldü. Görüntülerde ekiplerin özellikle yağ ve süt reyonlarına yoğunlaşması dikkatlerden kaçmadı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Zabıta ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerini marketler üzerinde yoğunlaştıran ekiplerimiz, gerekli uyarıları yapıp kontrollerini gerçekleştirdiler. Siz değerli hemşehrilerimizin huzuru için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte ilçedeki denetimden kareler;

Erdoğan'ın 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' sözleri sonrası ekipler denetimlerini sıklaştırdı
Erdoğan'ın 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' sözleri sonrası ekipler denetimlerini sıklaştırdı
Erdoğan'ın 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' sözleri sonrası ekipler denetimlerini sıklaştırdı
Erdoğan'ın 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' sözleri sonrası ekipler market denetimlerini sıklaştırdı

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