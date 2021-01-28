Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu

AK Parti hükümetlerinde uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine'ye almayarak üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu. Şimşek, sosyal medya üzerinden aşı milliyetçiliğinin maliyetine dair, İngilizce bir paylaşım yaptı.

AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in uzun süredir sesi çıkmıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine'ye almamasıyla ortalarda gözükmeyen Şimşek, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

"AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNİN MALİYETİ 9 TRİLYON DOLAR"

Mehmet Şimşek, Twitter hesabından pandemi ve aşı gündemine dair İngilizce bir paylaşımda bulundu. Şimşek, "Aşı milliyetçiliğinin tahmini maliyeti 9 trilyon dolar" ifadelerini kullandı.

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ YOKSUL ÜLKELER İÇİN TEHDİT

Giderek artan aşı milliyetçiliği, yoksul ülkeler için bir tehdit. Gelişmiş ülkeler, satın aldıkları aşı miktarı ile neredeyse her bir vatandaşını 3 kez aşılayabiliyor. Yoksul ülkelerse aşı programlarına henüz başlayamadı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE UYARDI

Aşı milliyetçiliği konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de uyarıları bulunuyor. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, aşı dağılımındaki uçurum büyürse, dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olacağını söyledi.

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNE KARŞI COVAX ADINDA BİR GİRİŞİM BULUNUYOR

Gelir düzeyine bakmaksızın tüm ülkeler arasında adil aşı paylaşımının sağlanması için COVAX adında ortak bir girişim bulunuyor. COVAX, şimdilik 2 milyar dozluk aşı temin etti. Aşıların yoksul ülkelere dağıtımına şubatta başlanacak ve amaç, 2021 sonuna kadar 92 ülkenin nüfusunun yüzde 27'sini aşılamak.