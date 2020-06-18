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Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıdem tazminatı konusunda işçi ve işveren temsilcilerine verdiği "Üzerinde biraz daha çalışın" talimatı sonrası ilk açıklama Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir" dedi.

18.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanan kıdem tazminatı konusunda dün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan bir görüşme gerçekleştirdi.

TARAFLAR ORTAK METİNDE ANLAŞAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Siz de biz de kendi aramızda biraz daha çalışalım" dediği görüşmenin ardından işçi ve işveren örgütlerinin başkanları kendi aralarında değerlendirme yaptı. Genel başkanlar, kıdem tazminatıyla ilgili yapılacak değişikliklere ilişkin ortak açıklama yapıp yapmamayı tartıştılar. Ortak metin üzerinde anlaşma sağlanamayınca isteyen kuruluşun ayrı açıklama yapması kararı alındı. İlk açıklama Türk-İş'ten geldi.

Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi

"KIDEM TAZMİNATI İŞÇİLERİN EN ÖNEMLİ GÜVENCESİDİR"

Türk-İş Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tamamlayıcı emeklilik sistemi adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza dün ayrıntılı olarak ilettim. Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir. Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir. Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir. Aynı şekilde, sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır. Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır."

Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi

Ekonomi Manşet

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