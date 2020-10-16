Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk ve Türkiye isimlerini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazları almamız lazım" diyerek meslek örgütleriyle ilgili çalışma yapılması yönündeki talimatı sonrası AK Parti harekete geçti. Bütçe görüşmelerinin ardından meslek örgütleriyle ilgili yasa Meclis'e gelecek.

Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarıyla başlayan meslek örgütü tartışmaları, Türk Tabibler Birliği ile tekrar gündeme geldi.

ERBAŞ'IN HUTBESİYLE TARTIŞMALAR ATEŞLENMİŞTİ

Ali Erbaş, geçtiğimiz aylarda cuma hutbesinde "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" demişti.

ANKARA BAROSU'NUN TEPKİSİ

Hutbe sonrası Ankara Barosu, Erbaş'ı hedef alarak "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan gelişme sonrası çoklu baro düzenlemesi yapılmış, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kapatılması gerektiğini söylediği Türk Tabibler Birliği ile tekrar gündeme gelen meslek örgütü tartışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Önceki gün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin çözmesi gereken sorunlardan biri de meslek kuruluşlarının sürdürülemez hale gelen çarpık yapısı. Barolarda önemli bir adım attık. TTB'nin başına terör örgütünden birini getirdiler. TTB açıkça anayasaya aykırı davranıyor. Çoklu baroda yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek örgütlerinde de yapmak durumundayız. Süratle bu dönemde adımları atmamız lazım. Mimarlar gibi 28 tane kuruluş var. Hepsi için süratla Cumhur ittifakı olarak bu adımı atmamız lazım. Meclisimiz derhal harekete geçmeli. Grubumuzun süratle adımlarını atmasını istiyorum. Türk ve Türkiye isimlerini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazları almamız lazım." açıklamasında bulundu.

ÇATI KANUN DÜZENLEMESİ GETİRİLİYOR

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında, Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildiğini yazdı. Meslek örgütleriyle ilgili çatı kanun düzenlemesi getirileceğini belirten Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meslek örgütleriyle ilgili çalışma yapılması talimatı üzerine AK Parti harekete geçti. Bütçe çıktıktan sonra meslek örgütleriyle ilgili yasa Meclis'e gelecek. 2020 yılında çoklu baro kuruldu, 2021'e ise çoklu meslek örgütleriyle gireceğiz." dedi.