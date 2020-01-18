: Rize'de bulunan Gürgen Köyü sakinleri, bölgedeki HES projesini yargıya taşıdı

18.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize Güneysu'ya bağlı Gürgen Köyü'nde yaşayanlar, Baro Enerji A.Ş. tarafından yürütülen hidroelektrik santrali (HES) projesine karşı başlattıkları mücadeleyi yargıya taşıdı. Köylüler, "Yol yapıyoruz" denilerek kandırıldıklarını ifade ederek mahkemeden HES projesinin durdurulmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da baba ocağı olan Rize'nin Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyü halkı, kendilerine yol yapıldığı söylenerek yürütülen çalışmaların HES inşaatı çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

"KANDIRILDIK" DEYİP YARGIYA TAŞIDILAR

Perde betonlar arkasına HES borularının döşenmeye başlamasıyla inşaatın HES inşaatı olduğunu anlayan köylüler, Baro Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yürütülen çalışmayı 'kandırıldık' diyerek yargıya taşıdı.

'Yol' yapacağını söyleyen firma köyün içinden geçen dereye HES sistemi kurdu

"YETKİLİLERİN GEREĞİNİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ"

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Handüzü Yaylası Kültür, Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Güneysu Çevre Platformu üyeleri ve köy halkı ile bir araya gelen Avukat Remzi Kazmaz, "Güneysu halkı sonuna kadar haklı. Şirket yalan söyleyerek yol inşaatı adı altında HES inşaatı yapmış, doğayı ve çevreyi tamamen talan zihniyetiyle bozmuş yıkmış; halkın iyi niyetini suistimal eden şirket elindeki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna inanmadığı güvenmediği için böyle bir yola başvurmuştu. İleride telafisi imkansız zararlar olmaması için mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inanıyoruz. Yetkililer ve akil adamların bundan sonra gereğini yapacaklarına inanıyoruz" dedi.

MAHKEMENİN İPTAL KARARI VAR

Rize Güneysu ilçesi, Gürgen Deresi üzerinde 19.12.2012 tarihli olumlu CED raporu ile Alicik 1 ve 2 adlı kurulan HES'e karşı Rize İdare Mahkemesi'nde açılan davayı Güneysu halkının kazandığını dile getiren Kazmaz, "Adı geçen HES'lerin çevre üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerine rağmen aynı filme yine bakanlıktan 18.12.2018 tarihinde tekrar olumlu ÇED alması yasaya, hukuka, vicdana aykırıdır" diye konuştu.

DERELERDE SU KALMADI

Yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranı ile Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan Rize'de, HES projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yatakları yaz aylarında susuz kalıyor.

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