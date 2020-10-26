Erdoğan'ın boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu! Son dakika olarak geçtiler
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Erdoğan'ın boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu! Son dakika olarak geçtiler

26.10.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu. Medya devleri, haberleri son dakika olarak servis etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı etkinliğinde sarf ettiği "Buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın" sözleri dünya medyasında son dakika olarak duyuruldu. Reuters, Sputnik, BBC ve AFP haber ajansından geçilen son dakika duyurusunda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkleri Fransız mallarını boykot etmeye çağırdı " denildi.

BLOOMBERG: ERDOĞAN, FRANSIZ ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ETMEYE ÇAĞIRIYOR

Bloomberg'ın Ortadoğu hesabından yapılan haberde ise Erdoğan'ın çağrısını "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlara karşı düşmanca bir tutum olduğunu söyleyerek Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırıyor" şeklinde duyurdu.

AB TEMSİLCİSİ FONTELLES: TÜRKİYE, TEHLİKELİ ÇATIŞMAYI DURDURMALI

Guardian'da yapılan "Macron'un Muhammet Peygamber karikatürlerine verdiği destek ardından İslam dünyasında öfke yayılıyor" haberinde Erdoğan'ın boykot çağrısına yer verildi. Haberde, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Türkiye'yi bu tehlikeli çatışmayı durdurmaya çağırdı. Erdoğan ise Türkiye'deki Fransız ürünlerini tamamen boykot etme çağrısında bulundu" denildi.

THE NEW ARAB: MACRON'A AŞAĞILAYICI BİR DARBE VURDU

The New Arab haber sitesi, "Erdoğan, Fransız ürünlerini boykot çağrılarının 'radikal bir azınlığın' işi olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ikinci bir aşağılayıcı darbe vurdu." dedi.

Erdoğan'ın boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu! Son dakika olarak geçtiler

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