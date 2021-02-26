Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası Başkanı'na yüksek faiz eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, dün akşam dolarda yaşanan sert hareketlilik sonrası isim vermeden Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı eleştirdi. Bulut, "Umarım, bu yaşananlardan, birileri faiz arttırmak ile kurun kalıcı düşürülemeyeceğini sadece ülkesinin kaynaklarını kısa vadede sömürttüğünü anlamıştır" dedi.

Doların 6,90 TL'den üç günde 7,40 TL'nin üzerine tırmanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınBaşdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'tan bir yorum geldi. Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada isim vermeden Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a yüklendi.

"UMARIM BİRİLERİ ANLAMIŞTIR"

Twitter'dan açıklama yapan Bulut, "Bu akşam (25 Şubat) Amerikan piyasalarında yaşananlar çok önemli. ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,6 üstünü gördü. Umarım, bu yaşananlardan, birileri özellikle birileri, faiz arttırmak ile kurun kalıcı düşürülemeyeceğini sadece ülkesinin kaynaklarını kısa vadede sömürttüğünü anlamıştır!!" dedi.

"FAİZİ YÜKSELTMEKLE PARANIN DEĞERİ KORUNAMIYOR"

Peş peşe paylaşım yapan Bulut, "Gelişmekte olan piyasalarda merkez bankası en yüksek faizi veren Türkiye. Bu gece parası en çok değer kaybeden Türkiye… Anlamı çok açık; faizi yükseltmek ile paranın değeri korunamıyor!" ifadelerini kullandı.

AĞBAL 4 AYDA 675 BAZ PUAN FAİZ ARTIRDI

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinde faizler yüzde 10,25 seviyesindeydi. Ağbal başkanlığındaki Merkez Bankası 2020 Kasım ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında faizi 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmıştı. 2020 Aralık ayında 200 baz puanlık daha artış yapan Merkez Bankası, faizi yüzde 17'ye yükseltmişti. Böylece Ağbal, 4 aylık görev süresince 675 baz puanlık faiz artırmış oldu.