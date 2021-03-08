Erdoğan: "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur."
08.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:09
Erdoğan: "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur.
Erdoğan: "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu