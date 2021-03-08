Erdoğan: "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur."
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Erdoğan: "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur."

08.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:09
Erdoğan:

Erdoğan: "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur.

Erdoğan: "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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