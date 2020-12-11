Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil

Yaptırımlar konusunda AB Liderler Zirvesi'nden çıkan karara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkeler içerisinde aklı selim ülkelerin olumlu tavırlar koyduğunu belirterek "Oradan da bir şey çıkması mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye'ye yaptırımın da masada olduğu AB Liderler Zirvesi hakkında konuşan Erdoğan, Türkiye'ye yönelik olumsuz bir kararın çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Bizim olumlu tavırlarımız yaptırım amaçlayan ülkelerin istediklerini yapmasına engel oldu. Sağ olsun AB ülkeleri içerisinde aklı selim olanlar bu adımları boşa çıkardılar. AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi.

"ORADAN BİR ŞEY ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bir toplantı daha yapılacak. Açık ve net söylemek durumundayız: Oradan da bir şey çıkması mümkün değil! AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken bir çok haklar var, vize serbestisinden gümrük muafiyetine kadar. Liderler noktasında da görüşmeler yapmak suretiyle temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız."

AB ZİRVESİ'NDEN NE KARAR ÇIKTI?

Almanya'nın 6 aylık dönem başkanlığını yaptığı AB Liderler Zirvesi bugün sona erdi. Zirvede özellikle Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını istiyordu. Ancak zirveden şu an için bir yaptırım kararı çıkmadı. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell mart ayında gerçekleştirilecek toplantıya kadar Türkiye ile ilişkiler hakkında bir rapor hazırlayacak. Ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın istediği Türkiye'ye silah ambargosu ise NATO kapsamında görüşülecek.